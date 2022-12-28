ساعة المسلة: مصارف تزوّر الفواتير لتسيطر على البورصة والعراق معاقب ومديون

2022/12/28 | 01:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 12/27/2022.عضو اللجنة المالية...

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