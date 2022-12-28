العمليات المشتركة: داعش لازال خطرا في العراق

2022/12/28 | 01:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: عدت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء 12/27/2022، داعش الإرهابي لازال خطرا في...

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