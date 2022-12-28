سفيرة إسرائيل في تركيا عن تقديم أوراق اعتمادها لأردوغان:

2022/12/28 | 02:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفيرة الإسرائيلية في تركيا إيريت ليليان، يوم الثلاثاء، إنها قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

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