نائب سابق: خلافات الاحزاب الكردية خلفت 840 مشروعا متلكئا في السليمانية

2022/12/28 | 02:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب السابق غالب محمد علي، عن توقف اكثر من 840 مشروعا في السليمانية بسبب الخلافات القائمة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، مستبعدا امكانية انفصال السليمانية عن الاقليم بسبب سيطرة الاحزاب الحاكمة.

وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الخلافات بين الاتحاد والديمقراطي في الاقليم ستزول في حالة اتفاق الحزبين على الثروات وملف النفط والاموال والواردات والمنافذ الحدودية والشركات النفطية”.

واضاف ان “السليمانية تسعى ان تكون اقليما مستقلا مع حلبجة بعيدا عن سلطة حكومة كردستان، الا ان الامر صعب المنال خصوصا ان (ذيول) عائلة البارزاني لديهم سلطة في هذه المحافظة ولديهم مصالح وملفات مشتركة في مجالات الامن والاقتصاد والسياسة مع الاتحاد الوطني”.

وبين ان “هناك صعوبة في استقلال السليمانية عن الاقليم بسبب الاحزاب الحاكمة، حيث ان الخلافات بين الحزبين المذكورين خلفت اكثر من 840 مشروعا متلكئاً، حيث توقفت معظم المشاريع بفعل هذه الخلافات”.

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