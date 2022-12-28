تعزيزات عسكرية لقوات كردية في الرقة بعد اختراق داعش المربع الأمني

2022/12/28 | 03:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القامشلي (سوريا) (أ ف ب) – بيروت- الزمان تلاحق قوات سوريا الديموقراطية وقيادتها كردية مدعومة من واشنطن التي أعلنت حالة استنفار في صفوفها الثلاثاء عناصر من تنظيم داعش – الدولة الإسلامية غداة اعتداء في مدينة الرقة في شمال سوريا أسفر عن مقتل ستة مقاتلين أكراد، بحسب ما أعلن متحدث باسمها.الإثنين، شنّ تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً […]

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