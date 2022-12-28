اسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود من المحرقة

2022/12/28 | 03:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – وجه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ كلمة شكر إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس على “الملجأ الآمن” الذي قدمته المملكة لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.نشرت الرسالة بعد عامين من تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات […]

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