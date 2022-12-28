مئات الأطفال من خيرسون محتجزون في القرم.. وروسيا ترفض إعادتهم

2022/12/28 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنته أهوال الاحتلال الروسي لخيرسون بمجرد تحريرها من قبل القوات الأوكرانية في نوفمبر الماضي، فبالإضافة إلى القصف المستمر والخوف من القتال على حدود المدينة، يحتجز الروس أعدادا من أطفال المدينة، الذين أرسلوا لمخيمات صيفية في القرم قبل تحرير المدينة، ومازالوا محتجزين هناك.

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