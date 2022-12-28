الشرطة المصرية تعلن القبض على شخص

2022/12/28 | 05:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء في مصر على موقع فيسبوك مقطع فيديو ظهر فيه شخص يتعدى بالضرب بصورة وحشية على حصان.

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