عائلات عسكريين أميركيين تقاضي شركة فرنسية بسبب داعش

2022/12/28 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقاضي عائلات بعض أفراد الخدمة الأميركية الذين قتلوا في القتال ضد داعش في سوريا شركة الأسمنت الفرنسية العملاقة لافارج بعد أن اعترفت الشركة بالذنب في دفع مدفوعات للجماعة الإرهابية.

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