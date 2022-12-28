مانشستر يونايتد يضرب نوتنغهام فورست بثلاثية في البريميرليج

2022/12/28 | 06:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، الخناق على توتنهام الرابع بالانتصار على ضيفه نوتنجهام فوريست بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.ونجح مانشستر يونايتد في افتتاح التسجيل إثر ركلة ركنية لعبها الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن بذكاء زاحفة داخل المنطقة فسددها ماركوس راشفورد بيمناه داخل مرمى الحارس الويلزي واين […]

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