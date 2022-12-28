2022/12/28 | 07:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك، سيرهي هايداي، يوم الثلاثاء، إن مدينة كريمينا الأوكرانية، لا تزال تشهد قتالا عنيفا حيث يواصل الجيش الروسي تجديد قواته هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا: روسيا تحشد قوات ومعدات هائلة للقتال في كريمينا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا: روسيا تحشد قوات ومعدات هائلة للقتال في كريمينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).