الأرصاد السعودية تصدر تنبيهات جوية في عدد من المناطق بالمملكة الأربعاء

2022/12/28 | 08:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تنبيهات من الظروف الجوية في عدد من المناطق بالمملكة، الأربعاء.

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