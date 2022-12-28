"وضع خطير" في معارك روسيا وأوكرانيا على "بوابة الشرق"

2022/12/28 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت القوات الأوكرانية من استعادة مدينة استراتيجية صغيرة تعتبر "بوابة الشرق" بعد معارك ضارية مع القوات الروسية بدأت، الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

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