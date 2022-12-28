ارتفاع سعر النفط عالمياً

2022/12/28 | 09:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 28 ديسمبر مع تفاؤل الأسواق بخصوص تعافي الطلب على الوقود مع مواصلة الصين تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 31 سنتا أو 0.4% إلى 84.64 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو

0.3% إلى 79.75 دولار للبرميل.



وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق سجل الخامان أعلى مستوياتهما الأسبوعية في 3 أسابيع أمس الثلاثاء.

وتأتي آمال تعافي الطلب على الوقود في الصين مع تحرك ثاني أكبر اقتصاد عالمي نحو إعادة فتح الحدود في الشهر المقبل بعد 3 أعوام من أشد قيود على الانتقالات والأنشطة التجارية لمواجهة تفشي كوفيد-19.

كما تلقت الأسعار دعما من أنباء أشارت إلى أن روسيا تسعى لحظر مبيعات النفط بدءا من أول فبراير شباط للبلدان التي التزمت بالحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي حددته مجموعة السبع الكبرى في الخامس من ديسمبر كانون الأول، وذلك وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين.

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