مسؤول روسي يتوقع مستقبل أوكرانيا والاتحاد الأوربي

2022/12/28 | 09:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط قد تصل لـ150 دولارا فيما سيسجل الغاز 5000 دولار.

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