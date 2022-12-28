كربلاء.. اعتقال 22 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة

2022/12/28 | 09:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 22 مخالفاً اجنبياً في محافظة كربلاء.

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