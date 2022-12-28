2022/12/28 | 09:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ser4sSG-mxA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 16 مصرفا أهليا ستطالها العقوبات الأميركية لتهريبها 100 مليون دولار أسبوعيا الى 4 دول بينها إيران) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 16 مصرفا أهليا ستطالها العقوبات الأميركية لتهريبها 100 مليون دولار أسبوعيا الى 4 دول بينها إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).