2022/12/28 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجهد الخدمي يعلن إطلاق خطته الخدمية الخاصة بخليجي 25 في البصرة المركز الخبري الوطني.

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