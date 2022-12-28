نافالني يزعم حقنه بعقار

2022/12/28 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، سلسلة تغريدات زعم ​​فيها أنه يتم حقنه بـ "عقار غير معروف" خلال سجنه في روسيا.

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