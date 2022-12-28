أسعار النفط ترتفع مع تفاؤل الأسواق بتعافي الطلب

2022/12/28 | 10:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: صعدت أسعار النفط، الأربعاء، 28 كانون الاول، 2022، مع تفاؤل الأسواق...

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