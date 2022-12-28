2022/12/28 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، كشف عن أهداف جديدة للجيش لعام 2023 في اجتماع حزب العمال الحاكم المنعقد في الوقت الراهن، ملمحا إلى عام آخر من اختبارات الأسلحة المكثفة والتوتر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم كوريا الشمالية يكشف عن أهداف عسكرية جديدة في اجتماع مهم للحزب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم كوريا الشمالية يكشف عن أهداف عسكرية جديدة في اجتماع مهم للحزب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).