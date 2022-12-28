2022/12/28 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بانتحار شاب عشريني أطلق النار على نفسه شرقي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شاب عشريني بإطلاق النار على نفسه شرقي بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شاب عشريني بإطلاق النار على نفسه شرقي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).