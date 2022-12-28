السوداني يوجه بمتابعة محال تجارية تحمل اسم ماركات عالمية بدون تراخيص

2022/12/28 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السوداني يوجه بمتابعة محال تجوجّه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية المختصّة في وزارة الداخلية بمتابعة ما ورد من تقارير ومعلومات، أفادت بفتح محال تجارية بالعاصمة بغداد، تحمل اسم ماركات تجارية عالمية من دون تراخيص قانونية.ارية تحمل اسم ماركات عالمية بدون تراخيص

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