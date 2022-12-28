كمين يطيح بمتهمين بحوزتهما أسلحة ثقيلة في الانبار (صور)

2022/12/28 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الأربعاء، الإطاحة بمتهمين بحوزتهما أسلحة ثقيلة.

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