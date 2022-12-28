مجدداً.. ارتفاع ملحوظ باسعار الدولار في الاسواق المحلية

2022/12/28 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاربعاء، ارتفاعا ملحوظا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين سجلتا صباح اليوم 157000 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 159000 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 158000 دينارا لكل 100 دولار".

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