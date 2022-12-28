السوداني يوجه بمتابعة محال تجارية تحمل اسم ماركات عالمية دون تراخيص قانونية

2022/12/28 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجّه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأجهزة الأمنية بمتابعة فتح محال تجارية بالعاصمة بغداد تحمل اسم ماركات تجارية عالمية من دون تراخيص قانونية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن "السوداني وجه الأجهزة الأمنية المختصّة في وزارة الداخلية بمتابعة ما ورد من تقارير ومعلومات، أفادت بفتح محال تجارية بالعاصمة بغداد، تحمل اسم ماركات تجارية عالمية من دون تراخيص قانونية"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أنه "في ضوء التوجيهات تحركت الأجهزة المختصة، وتثبتت من حالة وجود عدد من المحال التجارية والنشاطات الاقتصادية تعمل تحت علامات تجارية مزيفة، واتخذت الإجراءات القانونية بشأنها".

واكد أن "الجهات الحكومية المعنية تهيب بتطبيق حقوق الملكية التجارية والفكرية وحقوق العلامات التجارية، جميع المستثمرين المحليين بضرورة استحصال الموافقات الأصولية، من أصحاب العلامات والماركات العالمية"، مشددا على أن "التعدي على هذه الحقوق يعد خرقاً للقانون، وجريمة تسيء إلى بيئة الأعمال والاستثمارات الأجنبية، كما أنها تسيء إلى سمعة العراق وقدرته على جذب كُبريات الشركات والمؤسسات ذات العلامات والماركات المسجلة عالميا".

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