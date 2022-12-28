اعتقال 52 متسللاً باكستانياً في واسط

2022/12/28 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم

الأربعاء، القاء القبض على 52 متسللاً

باكستانياً في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان صحفي، أنه

"بعملية نوعية استندت الى معلومات

دقيقة، تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض

على 52 م

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