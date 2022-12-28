قطر تحول غرفة ميسي الى متحف

2022/12/28 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني عن تحويل الغرفة

التي سكن فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي

نجم وقائد منتخب التانغو خلال نهائيات

مونديال قطر 2022 إلى متحف.

جامعة قطر التي استضافت بعثتي

الأرجنتين وإسبانيا خلال الموندي

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