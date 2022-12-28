النفط: مصفى كربلاء الاعلى في انتاج الهيدروجين

2022/12/28 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة النفط بأن مصفى كربلاء

والعامل حالياً بشكل تجريبي، ينتج كمية

72 ألف متر مكعب بالساعة من الهيدروجين،

والتي تفوق ما ينتجه مصفى الدورة وبيجي

معاً من الغاز.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح

لـ

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