العراق ثانيا بتصدير النفط الى تركيا.. ولكن: 65% منه جاء من الاقليم!

2022/12/28 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

جاء العراق بمرتبة متقدمة في تصدير النفط الى تركيا حيث احتل المرتبة الثانية بعد روسيا، ليشكل النفط العراقي اكثر من 20% من الاستيراد التركي للنفط الخام.

واحتل العراق المرتبة الثانية في صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية إلى تركيا خلال شهر تشرين الاول 2022 بصادرات بلغت أكثر من 6 ملايين برميل وفقا لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.

وقالت الهيئة في بيان إن “العراق احتل المرتبة الثانية في صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الى تركيا في شهر تشرين الاول الماضي بواقع 6.278 مليون برميل، بمعدل 202.516 برميل يوميا”.

واضافت ان “روسيا احتلت المرتبة الأولى بصادرات النفط والمنتجات النفطية وبواقع 15.870 مليون برميل بمعدل 511.941 الف برميل يوميا”، مبينة ان “كازاخستان جاءت ثالثا بـ 165.023 مليون برميل بمعدل 1.654 مليون برميل، بمعدل 53.360 الف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “أهم الدول التي نستورد منها النفط والمنتجات النفطية هي روسيا وبنسبة 36% والعراق بنسبة 21% وكازاخستان بنسبة 7% والهند بنسبة 7% وإيران بنسبة 5% والمملكة العربية السعودية ونيجيريا بنسبة 4% لكل واحدة منهما وليبيا بنسبة 2%”.

وبينما تستورد تركيا اكثر من 202 الف برميل يوميًا من العراق، فأن بيانات شركة سومو تظهر بالمقابل أن متوسط ماتم تصديره من النفط العراقي الى ميناء جيهان التركي لايتجاوز الـ70 الف برميل يوميًا فقط، وجزء كبير منه ربما يذهب الى اوروبا.

ولكن مع افتراض ان جميع هذه الكمية تذهب الى تركيا حصرا وليس عبر تركيا الى دول اوروبية اخرى، فهذا يعني ان النفط العراقي “الاتحادي” شكل 35% فقط من مجمل النفط الذي استوردته تركيا من العراق، فيما شكل نفط اقليم كردستان 65% من النفط الذي استوردته تركيا من العراق.

ولكن وفق احتمال اخر، فأن العراق صدر نفطه الى اوروبا بشكل واضح خلال الاشهر الماضية مع اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية، لذلك فانه باحتساب ان الـ70 الف برميل يوميا التي صدرها العراق الى ميناء جيهان التركي، قد ذهبت الى الدول الاوروبية، فهذا سيقود بالضرورة الى ان النفط الذي استوردته تركيا من العراق والبالغ 202 الف برميل يوميا، هو نفط كردي بالكامل.

وبينما ذكرت شركة ديلوت في تقرير في وقت سابق أن “مبيعات النفط من إقليم كردستان خلال ثلاثة أشهر واعتبارا من مطلع شهر نيسان ولغاية نهاية شهر حزيران من العام 2022 بلغت 37 مليونا، و618 الفا، و577 برميل نفط”.

اي يعني ان الاقليم كانت صادراته اليومية كمعدل تبلغ نحو 418 الف برميل، وفقا لذلك فأن استيراد تركيا 202 الف برميل يوميًا من النفط العراقي “الكردي” يعني ان 48% من صادرات كردستان تذهب الى تركيا فقط، ومن غير المعلوم اين يذهب المتبقي وما اذا كان يذهب الى اوروبا.

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