2022/12/28 | 10:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يوجه الاجهزة الامنية بمتابعة محال تجارية تحمل اسم ماركات عالمية دون تراخيص قانونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/28 | 10:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه الاجهزة الامنية بمتابعة محال تجارية تحمل اسم ماركات عالمية دون تراخيص قانونية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه الاجهزة الامنية بمتابعة محال تجارية تحمل اسم ماركات عالمية دون تراخيص قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).