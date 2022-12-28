2022/12/28 | 10:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف توجه دعوة لمجلس الوزراء بخصوص الشركات المصنعة للوحدات التوليدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/28 | 10:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف توجه دعوة لمجلس الوزراء بخصوص الشركات المصنعة للوحدات التوليدية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف توجه دعوة لمجلس الوزراء بخصوص الشركات المصنعة للوحدات التوليدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).