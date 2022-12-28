روسيا تـحظر اعتباراً من شباط/فبراير بيع نفطها للبلدان التي حددت سقفاً لسعره

2022/12/28 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا حظر بيع نفطها للبلدان والشركات التي تلتزم بسقف على سعره كانت قد توافقت عليه الدولة الغربية، ما أدى الى ارتفاع طفيف في أسعار الخام لفترة وجيزة.ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من شباط/فبراير 2023، بيع … Readmore

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