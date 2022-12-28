استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد تخفيف قيود الصين وتعافي الطلب

2022/12/28 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تفاؤل الأسواق بخصوص تعافي الطلب على الوقود مع مواصلة الصين تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.وبحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.64 دولار … Readmore

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