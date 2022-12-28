2022/12/28 | 10:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افادة قيادة شرطة محافظة واسط ، اليوم الأربعاء ، بضبط 52 باكستانيا تسلل إلى المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “قيادة شرطة واسط وبكمين محكم تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة واسط تعتقل 52 متسللا باكستانيا المركز الخبري الوطني.

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