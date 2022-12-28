2022/12/28 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم سلسلة من العقوبات على عدد من منتسبي دوري الدرجة الأولى للسيدات.

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