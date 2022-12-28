تحذيرات لـ11 محافظة من ضباب كثيف ينتشر ليل الخميس حتى فجر الجمعة

2022/12/28 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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تحذيرات من انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف خلال ساعات ليل الخميس وفجر الجمعة في المدن التاليةالعاصمة بغداد وصلاح الدين وكربلاء وبابل وديالئ.



اما باقي المدن فيكون الضباب متوسط الشدة . وكذلك الحذر ليلة الخميس/ الجمعة وفجر الجمعة من تشكل ضباب كثيف وانعدام الرؤية يشمل ( نينوى صلاح الدين ، الانبار ، بابل ،كربلاء ، النجف، ذي قار، البصرة، كركوك، دهوك).اما باقي المدن فالضباب يكون متوسط الشدة .والله اعلم#صادق_عطيه

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