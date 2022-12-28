بينها العراق.. تورط شركة صينية بـ

2022/12/28 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمةانتقدت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الاربعاء، غياب شركة لينوفو الصينية عن قائمة العقوبات الجديدة التي أصدرتها الحكومة الأمريكية بحق شركات صينية وصل عددها الى خمسة وعشرين شركة تحت تهم تجسس واستحواذ غير قانوني على المعلومات لصالح السلطات الصينية.

وأكدت المجلة في تقرير لها وترجمته (بغداد اليوم)، أن "العقوبات التي صدرت هذا العام تجاهلت مرة أخرى الأدلة "الهائلة" التي تثبت تورط شركة لينوفو الصينية المصنعة للحواسيب المحمولة، بعملية استحواذ غير قانوني على البيانات وتجسس لصالح الحكومة الصينية، قامت به الشركة ليس فقط ضد الولايات المتحدة بل الدول التي عملت معها، ومنها العراق".

وأضافت أن "الشركة الصينية، والتي تحظى حواسبيها المحمولة بشعبية كبيرة داخل وخارج الولايات المتحدة، تستخدم من قبل السلطات الصينية كــ "منجم للمعلومات" حول أنشطة المؤسسات الرسمية وللحصول على بياناتها السرية"، معلنةً أن "الحالة الأولى لقيام الشركة بعمليات تجسس كشفت في العراق عام 2008، ومرة أخرى عام 2015، وتضمنت تسريب لمعلومات سرية وصلت الى السلطات الصينية"، بحسب وصفها.

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