بالاطارات المشتعلة.. محاضرو بغداد 2020 يتظاهرون أمام وزارة المالية (فيديو)

2022/12/28 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر المئات من محاضرو واداريو بغداد 2020، اليوم الأربعاء، امام وزارة المالية، مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "مئات من المحاضرين والإداريين 2020 تظاهروا امام وزارة المالية ببغداد، مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم اسوةً بأقرانهم في كافة المحافظات".

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تحرير: ر.



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