خلفان يتوقع استمرار الأزمة الأوكرانية ما بين عامين ونصف و3 أعوام

2022/12/28 | 12:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، استمرار الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي، ما بين عامين ونصف و3 أعوام.

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