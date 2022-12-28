العاطلون في العراق.. هل لديهم أعمال في السر؟

2022/12/28 | 12:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب ثامر القريشي..مقترح الى وزير العمل: يوجد مئات الآلاف من...

ظهرت المقالة العاطلون في العراق..



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