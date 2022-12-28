2022/12/28 | 12:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة “واتس آب” توقف تطبيقها عن العمل لدى الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في غضون أيام قليلة.وستتوقف خدمة الرسائل الشهيرة عن دعم 49 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية اعتبارا من الأسبوع المقبل.ونظرا لإطلاقه إصدارات جديدة ومحدثة من الهواتف الذكية كل عام، فإن الأجهزة القديمة لن تدعم تطبيق “واتس آب” بعد […]

ظهرت المقالة تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد ..



“واتس آب” يوقف العمل في ملايين الهواتف أولاً على ايرث نيوز.

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