العمل تعلن إيقاف أكثر من 32 ألف متجاوز على الاعانة الاجتماعية

2022/12/28 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اوقفت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من (32) ألف متجاوز على الاعانة الاجتماعية، منهم (13498) اسرة تم ايقاف اعاناتها نتيجة تقاضيها قروضاً، فضلاً عن اكثر من (104) الاف اسرة تم احالتها الى التدقيق لعدم استلامهم الاعانة الاجتماعية لمدة تزيد عن ستة اشهر.وقد قامت دائرة تكنولوجيا المعلومات بتوجيه من وزير العمل السيد أحمد الأسدي بمقاطعة بيانات المستفيدين واظهرت نتائج المقاطعة وجود (19812) الف اسرة ما بين ميسورة الحال، وظهور اكثر من بصمة لبطاقاتهم الذكية، و وجود اكثر من قيد لهم ضمن قاعدة البيانات.تدعو هيئة الحماية الاجتماعية المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية ممن يتقاضون راتباً آخر الى مراجعة الهيئة طوعاً لإيقاف اعاناتهم، وان الهيئة على استعداد لتقسيط المبالغ التي بذمتهم عشر سنوات.

يتبع ...

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