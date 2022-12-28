فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً بفندق من 5 طوابق وسط بغداد (صور)

2022/12/28 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، من اخماد حادث حريق اندلع داخل فندق قصر الأمراء المكون من خمسة طوابق في منطقة البتاويين في الباب الشرقية وسط بغداد.وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "عهدت فرق الدفاع المدني حال وصولها الى تنفيذ عمليات الأخلاء لنزلاء الفنادق من خلال السلالم بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر والاخماد للنيران في غرف الطابق الخامس لتحكم سيطرتها على امتداد الحريق وتنهي اعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وتابع، أنه طعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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