الثقافة بشأن خليجي 25: وفد الوزارة يتابع الأعمال في البصرة وهذه آخر التحضيرات

2022/12/28 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة جهزت 35 فندقاً تابع لهيأة السياحة لاستقبال الوفود الخليجية والجماهير التي ستكون حاضرة في البطولة.

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