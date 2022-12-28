اخماد حريق بفندق وسط بغداد (صور)

2022/12/28 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، اخماد حريق بفندق وسط العاصمة بغداد.

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