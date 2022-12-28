النفط يتراجع بفعل احتمالات الركود العالمي

2022/12/28 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن يعرقل ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، التعافي الاقتصادي للبلد الآسيوي مع تخفيفه لقيود الجائحة بما يحد من نمو الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 83.65 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.07 دولار للبرميل.

وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق سجل الخامان أعلى مستوياتهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء بعدما قالت الصين إنها ستكف عن إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير كانون الثاني في خطوة رئيسية تجاه تخفيف القيود الصارمة على حدودها.

وقال ليون لي المحلل في سي.إم.سي ماركتس "حتى مع تخفيف الصين لقيود كوفيد، من الصعب تعافي الطلب على المدى القصير في ضوء التراجع الحاد للأنشطة الخارجية بسبب (الأعداد) الكبيرة لحالات العدوى".

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