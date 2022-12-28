في طريقهما لإسبانيا.. فيديو

2022/12/28 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم الكبير بنجمي منتخب المغرب، الحارس ياسين بونو، وزميله في فريق إشبيلة، المهاجم يوسف النصيري، وذلك عقب عودتهما إلى إسبانيا على متن رحلة تجارية منخفضة التكلفة.

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