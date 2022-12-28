2022/12/28 | 12:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cZicG56FIzQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن: منا ورايح أي سياسي يجينا رح نطرده) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن: منا ورايح أي سياسي يجينا رح نطرده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).