فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً بفندق وسط بغداد وتخلي النزلاء

2022/12/28 | 12:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حادث حريق اندلع داخل فندق قصر الأمراء المكون من خمسة طوابق في منطقة البتاوين وسط بغداد.

وذكر بيان للدفاع المدني أن “فرق الدفاع المدني نفذت حال وصولها عمليات الإخلاء لنزلاء الفندق من خلال السلالم بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر والإخماد للنيران في غرف الطابق الخامس لتحكم سيطرتها على امتداد الحريق وتنهي أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وأضاف أنه “على إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر”.

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